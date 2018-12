Daarom heb je bij koud weer meer zin in alcohol

Volgens recent onderzoek van de afdeling gastro-enterologie van de universiteit van Pittsburgh hebben mensen die in koude, donkere gebieden wonen de neiging om meer alcohol te drinken dan mensen die in zonnigere oorden leven.



,,Het is iets wat iedereen al decennia dacht, maar nooit wetenschappelijk werd aangetoond. Want hoewel iedereen ervan overtuigd is dat de koude temperaturen er iets mee te maken hebben, konden we geen enkel onderzoek terugvinden waarin alcoholinname gekoppeld werd aan een bepaald klimaat”, aldus hoofdauteur van het onderzoek Ramon Bataller.