Darmbacterie op vlees van supermarktketen Deen

Voedselapp Too Good To Go verkoopt miljoen maaltijden: ‘Het milieu wint’

15:29 Too Good To Go heeft vandaag haar miljoenste maaltijd verkocht. De app die voedselverspilling tegengaat lanceerde begin 2018 en heeft nu zo’n 800.000 geregistreerde gebruikers. ,,Het is overweldigend hoe het concept wordt omarmd.”