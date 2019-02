Dat kan alleen in Japan: Miljuschka eet dodelijke vis

Koken & EtenIn Japan kun je zeer verfijnde gerechtjes eten, maar de bevolking houdt er ook extreme eetgewoonten op na. Miljuschka stuit tijdens haar culinaire rondreis in Japan op kogelvis, die maar door een aantal chefs in de wereld mag worden klaargemaakt. Verder op het menu: inktvis die zich kan vastzuigen aan je slokdarm, en sushi van walvis.

Japan is voor veel chefs en fijnproevers een ultieme bestemming. Het is - na Frankrijk - het land met de meeste Michelinsterren. In het nieuwe 24Kitchen-programma Miljuschka in Japan ontdekt Miljuschka een aantal bizarre gerechten. ,, Ik waag me aan een levensgevaarlijk gerecht met kogelvis, dat bij een onjuiste bereiding zelfs fataal kan zijn. Je zenuwstelsel wordt langzaam platgelegd, waardoor je steeds minder kunt bewegen en je hart het begeeft. Uiteindelijk ga je dood aan verstikking.’’

Per jaar gaan nog steeds zes mensen dood door het eten van kogelvis. Vanwege de gevaren moeten chefs een opleiding van drie jaar hebben gevolgd voor ze de vis mogen koken. Alleen al een speldenprik is voldoende om vergiftiging op te lopen en je mag absoluut geen organen aanraken. Of deze levensgevaarlijke delicatesse het waard is? Miljuschka is semi-enthousiast. ,,Het is een heel stevig visje. Het heeft niet een heel sterke smaak. En het smaakt best wel citrusachtig, gek genoeg.’’

Volledig scherm © AD/24 Kitchen

Walvis & dansende inktvis

Sashimi is een Japans gerecht van verse, rauwe vis en schelpdieren. Miljuschka krijgt het tijdens haar culinaire trip vaak geserveerd. Soms gemaakt met tonijn of zeebaars, maar soms ook met walvis. Dat is iets wat wij überhaupt nooit zouden serveren of eten in Nederland, stelt Miljuschka in het programma. ,,Ik vind in principe dat je altijd alles moet proberen, maar ik sta hier niet achter. Ik ben hier echt op tegen. Daarom laat ik deze aan me voorbijgaan.’’

In Japan is dancing squid - dansende inktvis - een delicatesse. Ze noemen het dancing squid, omdat het zo vers wordt gesneden dat het zich letterlijk vastzuigt aan je vinger. Het is daardoor ook gevaarlijk om te eten, want het kan zich vastzuigen aan je slokdarm. Miljuschka kan het niet echt waarderen. ,,Oh het zuigt zich helemaal vast aan de binnenkant van mijn mond en er zitten nog allemaal kleine stukjes kraakbeen in’’, roept ze uit.

Gerechten waar je niet achter staat

Nu lijkt het of Miljuschka tijdens haar reis door Japan louter weerzin heeft tegen de bizarre gerechten die ze te eten krijgt, maar ze is vooral onder de indruk. ,,Japan heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. De beleving, het vakmanschap, de mensen en het continue streven naar perfectie zijn enorm inspirerend en leerzaam geweest. Het enige gevaar van Japan is dat je gewoon maar iets bestelt, omdat je de menukaart niet snapt en dat je eindigt met iets waar je niet achter staat. Maar dat is ook de Japanse cultuur.’’

Miljuschka in Japan is vanaf vanavond iedere maandag om 22.00 uur te zien op 24Kitchen en telt zeven afleveringen.