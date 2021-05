Dat wordt smullen: grootste stroopwafelmuur ter wereld geopend in Gouda

video Da's handig! Bezorger gemist? Dan haal je je pakketje gewoon op bij de selfservi­ce pakjescon­tai­ner

13:45 Wereldprimeur! In Alphen staat het allereerste selfservicecontainer voor pakketjes. Een container vol elektronica die het mogelijk moet maken om 24/7 je pakje af te halen. Het pakjesproject van PostNL is nog in de testfase, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Is dit de toekomst? En wat vindt de consument ervan?