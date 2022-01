De ‘air’ van airfryer is in de maand: heerlijke recepten om je eten lekker knapperig te maken

We weten niet hoe het met uw goede voornemens voor het nieuwe jaar is gesteld – zijn ze een beetje ongeschonden die eerste twee weken doorgekomen? – maar mevrouw Hamersma en ik hebben ze helemaal niet. In ieder geval zijn ze niet anders dan de voorgaande jaren. Zo lopen we altijd al veel – en niet alleen naar de glasbak. Meerdere malen trap op en trap af is ook een dagelijkse bezigheid. Er wordt vier keer per week gesport en/of aan yoga gedaan. En Dry January hebben wij over het hele jaar uitgesmeerd. Twee dagen per week drinken we geen alcohol, zodat onze vrijwillige drooglegging optelt tot ruim honderd dagen. En dat zijn er beduidend meer dan de 31 die januari telt.