De airfryer heeft groeiende schare fans

De populariteit van de opvolger van de frituurpan groeit. In steeds meer keukens walmt geen vet meer, maar staat een kunststof machine. Het is ook te zien op de sociale media: de facebookepagina Philips Airfryer bakavonturen heeft meer dan 62.000 leden. De receptenpagina voor hetzelfde merk heeft 27.000 leden. De pagina met tips heeft 52.000 likes. De pagina met gezonde recepten heeft minder, maar toch nog 6.000 likes.

Een van die duizenenden enthousiaste gebruikers is Angelina. Zij vindt dat je je er eventjes in moet verdiepen, maar dan heb je veel plezier van je aankoop. ,,Je moet eerst onderzoeken welke friet het beste is voor de airfryer. Maar als je de goede hebt gevonden, wordt de smaak van echte friet wel gewoon benaderd. Een frietje uit het frituurvet, dat is ook lekker op zijn tijd. Sommige mensen zullen die nog altijd lekkerder vinden, maar die uit de airfryer is gezonder." Het scheelt 80 procent aan vet, belooft producent Philips op zijn site.

De interesse in airfryers groeit, zegt 'Pim' (hij gebruikt geen achternaam) van Frituurgezond.nl. Het zijn geen frituurpannen maar heten ook wel hetelucht-friteuses. Ze gebruiken hete lucht in plaats van vet of olie om gerechten te garen. ,,Met een heteluchtfriteuse kun je gezonder frituren dan met een traditionele frituurpan, daarom neemt het steeds vaker de taak over van de frituurpan. En de airfryer neemt ook klusjes over die normaal gesproken de grillpan, koekenpan of oven uitvoeren. Minipizzaatjes, een focacciabroodje of kip cordon bleu. Het resultaat is altijd top."

Rookvorming

Volledig scherm © Shutterstock Er zijn nadelen. ,,Sommige apparaten maken best wat lawaai, wat in een huis met open keuken storend kan zijn. Er zijn ook producten waarbij rook kan ontstaan, bijvoorbeeld bij een vettige hamburger. Het vet druipt in de pan en wordt door de luchtcirculatie tegen het element geblazen waardoor het verbrandt. Het resultaat is een walmende airfryer." Dat probleem kent Angelina. ,,Ik heb ook last gehad van rookvorming, maar nu houd ik de temperatuur van de airfryer onder de 180 graden Celcius en dan doet het probleem zich niet meer voor", zegt zij. ,,Wat ik wel jammer vind, is dat het assortiment redelijk beperkt is. Ik zou graag iets meer variatie zien. Maar in mijn huis zul je geen vettige frituurpan meer vinden. De airfryer werkt gewoon goed en doet wat-ie moet doen."

Soms zijn deze problemen te verhelpen, maar dit is niet altijd het geval, weten Marc Jacobs en Maruska Barendse, beheerders van de Facebook-pagina Philips Airfryer bakavonturen. ,,We horen ook de problemen waartegen mensen aanlopen; vaak maken ze beginnersfouten. Ze gebruiken hem verkeerd, bijvoorbeeld of ze hebben problemen met het schoonmaken van het apparaat.'' Het blijkt niet bij tips, de twee proberen met mankementen te helpen. ,,Onze leden gaan ons aan het hart.''

Quote Een frituurpan is veel gedoe, het stinkt en schoonma­ken is niemands favoriete klus Pim van Frituurgezond.nl