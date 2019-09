De beauty en de Hollandse heikneuter

Af en toe nam ze mij op haar scooter mee naar een baai genaamd Kleine Knip, waar we ons langs stekelige bosjes moesten wringen om bij het prachtige zandstrand te komen. Aan die struiken groeiden langwerpige, bijzonder lekkere pruimachtige vruchten met een harde schil, die we alleen maar van de takken hoefden te plukken om ze met duim en wijsvingers open te knakken. De vruchten werden ‘knippa’s’ genoemd (in Nederland zijn ze te koop bij sommige toko’s).



Toch waren het niet deze vruchten die me het meest zijn bijgebleven. Ons gastgezin had palmbomen in de tuin. De dochter des huizes vroeg me regelmatig om met een hondenbal kokosnoten uit de palmbomen te gooien, een opdracht waarover ik niet lichtzinnig dacht. Als er na vele pogingen eindelijk eentje op het zachte gras viel, maakte zij met een speciale kokosnotenopener een gat in de behaarde vrucht om het kokoswater - ook genoemd klapperwater - op te vangen en die te vermengen met Surinaamse rum, vers ananassap en crushed ice, geplette ijsblokjes.



In mijn leven heb ik weinig dranken gedronken die zo’n overweldigende indruk maakte, maar misschien was dat omdat ik 17 was en uitzichtloos lang op een tropisch eiland verbleef met een wondermooi 17-jarig meisje.