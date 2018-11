,,Wij hebben op 21 locaties in de wereld Chocolate Academy's waar chefs leren werken met chocolade: van de Verenigde Staten tot Brazilië, van Zuid-Afrika tot Japan en China. Dit is de eerste keer dat mensen online kunnen leren", vertelt Freek van der Knaap, vice-president Global Gourmet van chocoladebedrijf Callebaut. ,,Het eerste opleidingsinstituut is in 1911 begonnen in België. Die in Nederland is in Zundert.”



Deze week zijn de eerste vijftig video's beschikbaar en er komt elke week een nieuwe bij. ,,We kijken naar welke onderwerpen de gebruikers het interessants vinden", aldus Van der Knaap. ,,Willen zij vooral recepten of zijn ze juist benieuwd naar technieken die ze kunnen gebruiken? Daar passen wij het aanbod op aan.” Het is de bedoeling om ook een patissier uit te nodigen als gastchef.