De beste limoncello van de wereld is niet Italiaans, maar Drents

Trots laat Melissa Oosten op haar telefoon de foto’s zien van de uitreiking van de International Wine & Spirit Competition. In een gouden glitterjurk, naast compagnon Titus Meijer, nam ze daar een prestigieuze prijs in ontvangst.



De limoncello van Drunken Monkey werd niet alleen bekroond tot de beste limoncello ter wereld, maar werd ook uitgeroepen tot de beste likeur van de wereld. ,,En kijk’', laat Oosten op haar telefoon zien. ,,Daar zaten we aan tafel, naast meneer Bombay. Van de gin!’'

Ze hebben hun plek tussen de grootste spelers op de drankmarkt verdiend, maar de nuchtere Oosten en Meijer staan eigenlijk nog aan de wieg van hun onderneming. Ze zitten midden in een verbouwing in het huis van Meijer in het Drentse Peize, vlak onder Groningen. De schuur in de tuin wordt verbouwd tot een heus ‘smaakatelier’, van waaruit ze de limoncello gaan produceren.

Worsten, bier en jam

Het begon op Vlieland, waar Meijer als kok werkte en regelmatig zelf worsten, bier en jam van Vlielandse cranberry’s maakte. Maar vooral zijn limoncello viel bij vrienden en familie goed in de smaak. In 2014 kwam Oosten een weekendje op Vlieland en proefde de citroenlikeur van Meijer. Ze dacht gelijk ‘wow, hier moeten we wat mee doen’. De jonge Drentse werkte in een restaurant in Assen, waar ze het citroendrankje op de kaart zette. Daarna liep ze een keer een slijter binnen, om te kijken of er interesse was. ‘Zo ging het balletje rollen.’

,,Wij gebruiken de citroenen gewoon met de seizoenen mee, waar het op dat moment mooi weer is. We geloven niet dat je het verschil kan proeven’'

Vorig jaar waagden ze al een poging op de International Wine & Spirit Competition, de meest prestigieuze wedstrijd voor wijn en sterke drank. ,,We doen gewoon mee en dan zien we wel’', dacht Meijer.



Tot hun eigen verbazing kreeg het duo een bronzen onderscheiding. ,,We kregen een uitnodiging voor de uitreiking. Maar we zaten nog niet zo in het wereldje en dachten dat we daar niet zoveel te zoeken hadden,’' vertelt Oosten aan de Volkskrant.

Beste likeur

Dit jaar stuurden ze de reguliere limoncello en een nieuwe variant, de DMC 25 naar de jury in Londen. De nieuwe drank wordt gemaakt met toegevoegd citroensap in plaats van alleen citroenschil, zoals bij reguliere limoncello. Die nieuwe drank werd uitgeroepen tot de beste likeur ter wereld.



Meijer haalt voorzichtig de trofee uit een glazen kast. ,,Dit is ’m! Toch wel de Oscar voor drankenmakers.’' Ze waren nog bezig met experimenteren toen het tijd was om de reguliere en de nieuwe limoncello op te sturen voor de wedstrijd. ,,Ook al was de DMC 25 nog niet officieel gelanceerd, we hebben hem toch maar opgestuurd. We hadden tenslotte al betaald voor twee inzendingen. Gierige Nederlander hè’', lacht Meijer.

Dunschiller

Quote Wij gebruiken de citroenen gewoon met de seizoenen mee, waar het op dat moment mooi weer is Het geheim van hun succesvolle limoncello? Met de hand schillen. ,,We schillen zo dun mogelijk, met de dunschiller. Er moet zo min mogelijk van het witte mee, want dat is bitter’', laat kok Meijer zien. De schillen gaan drie weken in pure alcohol, waardoor alle olie uit de schillen wordt getrokken en in de alcohol trekt. Vervolgens gaan de schillen eruit, wordt de alcohol gefilterd en met suikerwater gemengd. ,,Als citroenen machinaal geschild worden, komt er te veel van dat bittere mee en moet er vervolgens veel suiker gebruikt worden om dat weer te verbergen. Dat hoeft bij ons niet.’'

Omdat het een handgemaakt product is, pakt elke lichting anders uit, vertelt Meijer. ,,Net als wijn.’' De citroenen halen ze ‘gewoon’ bij de groothandel. ,,Italianen zweren bij citroenen uit Sorrento’', aldus Meijer. ,,Maar wij gebruiken de citroenen gewoon met de seizoenen mee, waar het op dat moment mooi weer is. We geloven niet dat je het verschil kan proeven.’'

Uitverkocht

Sinds ze de prijs hebben gewonnen, staat het leven van Meijer en Oosten op z’n kop. Meijer is gestopt als kok, wat hij hiervoor als zzp’er nog deed. Oosten werkt nog wel drie dagen per week in een Groningse bierbrouwerij. ,,Nu we de beste limoncello ter wereld zijn, is onze afzet bijna vertienvoudigd’', vertelt Meijer. ,,Alles wat we maken is uitverkocht, we hebben geen voorraad.’'

Quote Nu we de beste limoncello ter wereld zijn, is onze afzet bijna vertienvou­digd De ondernemers doen voorlopig nog bijna alles zelf, met wat hulp van vrienden en familie. De gepensioneerde ouders van Meijer helpen mee met bezorgingen en bekenden komen regelmatig helpen citroenen schillen. In een week gaat er ongeveer 300 kilo citroenen doorheen. Wordt het niet tijd voor wat werknemers? ,,Als de ruimte klaar is willen we eigenlijk een sociaal project beginnen, met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen om te helpen met schillen, maar we willen ze bij elke stap van het proces betrekken’', zegt Meijer.

De productie houden ze graag zelf in de hand, om de kwaliteit te waarborgen. Maar logistiek willen ze meer uitbesteden. ,,Als wij bezorgen, wil iedereen een half uur kletsen’', vertelt Oosten. ,,Dat vinden we ook gezellig, maar dan is de dag zo voorbij.’’

Wat is de toekomst voor de likeurmakers? ,,We hoeven niet in elke slijterij te liggen, maar willen werken met mensen met passie voor hun vak die op zoek zijn naar bijzondere producten’', zegt Meijer. ,,Als mensen ons verhaal niet kennen, zijn we een van de vele limoncello’s in het schap’', vult Oosten aan. ,,Natuurlijk wel een hele goede. Maar we vinden het belangrijk dat er ruimte is voor ons verhaal en het gevoel dat wij erbij hebben.”

Limonade van het 'afval’

Oosten en Meijer produceren tussen de 1.500 en 2.000 flessen per week. Na het schillen van de citroenen blijft er natuurlijk veel afval over, namelijk de hele citroen. Dat zat de likeurmakers niet lekker. Daarom hebben ze nu naast de twee soorten limoncello ook citroenlimonade: Leftover Lemonade. Dat is niet de enige manier waarop ze zich bezighouden met duurzaamheid. Ze zijn ook overgestapt van plastic stickers als etiket naar een zeefdruk, om zo het afval te verminderen. ,,Ik kom van Schiermonnikoog”, zegt Meijer. ,,Ik zou het vreselijk vinden als ik op het strand loop en mijn eigen etiket tegenkom.’'