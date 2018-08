De boontjes van boer Jan kunnen zomaar in jouw sojamelk belanden

Dat was me vorig jaar een consternatie in Hoog Soeren, gehucht op de Veluwe. Wat was die Jan ten Bosch daar nou toch aan het telen, midden in het dorp? De groene planten bleven groeien, en de nieuwsgierigheid van de dorpsbewoners groeide mee. Tot er een groot bord verscheen langs de akker: 'Hier wordt soja geteeld voor Alpro'.



Ook voor Ten Bosch (49) was het allemaal nieuw, en wennen. Maar het beviel goed, die sojaboontjes. Dit jaar heeft hij ze weer gezaaid. Nu niet midden in het dorp, maar pal naast zijn oude boerderij, idyllisch en diep verscholen gelegen in de bossen van de Veluwe, uitsluitend te bereiken via een zandpad.