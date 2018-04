De comeback van de kaasfondue

Geloof het of niet: het is vandaag kaasfonduedag. Kaasfondue lijkt aan een opmars bezig, ziet ook hoogleraar experimentele psychologie Charles Spence van de universiteit Oxford. Hij deed onderzoek naar de hernieuwde populariteit van kaasfondue in Engeland.

Volledig scherm © Shutterstock Spence constateerde dat ons eten moet aan steeds meer eisen voldoen. Het moet gezond zijn, we moeten het kunnen delen op onze sociale media-accounts en het moet ook nog gewoon lekker zijn. Het dopen van brood in een mix van kaas en wijn is natuurlijk lekker, maar het kan niet echt gezond genoemd worden. Daarnaast doet een foto van een pan pruttelende kaas het niet heel erg goed op sociale media. Waar komt deze comeback van de kaasfondue dan wel vandaan en hoe zit het met de populariteit in Nederland?

In Nederland is is kaasfondue ook terug van bijna weggeweest. Kaasfonduefabrikant Emmi meldt bij monde van Mark van Bekkum dat de verkoop van kaasfondue de afgelopen vijf jaar met ongeveer 10 procent is gestegen.

Ook Bob van Oosterhout, eigenaar van Kaas in 't Bakkie, ziet een toenemende belangstelling. ,,Kaasfondue is natuurlijk een gezelligheidsgerecht en perfect om te delen'', zegt Van Oosterhout. ,,We vinden het steeds belangrijker dat eten een ervaring is en we het eten kunnen delen. Hiervoor leent kaasfondue zich perfect. Het assortiment in de winkels wordt als gevolg hiervan ook steeds uitgebreider.''

