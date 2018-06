De eerste kersen komen eraan: zoet en betaalbaar

Volgens de Gendtse teler Peter Roelofsen zullen er heerlijk zoete kersen worden verkocht. Hij kan het weten, want hij heeft de eerste al geproefd. Deze week gaat hij oogsten. ,,De smaak is echt goed omdat we veel zon hebben gehad en geen nachtvorst van betekenis.'' Het noodweer van vorige week heeft geen grote schade veroorzaakt. De meeste kersenbomen hebben die goed doorstaan, zegt Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk, bestuurder van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Dat komt volgens hem doordat professionele telers tegenwoordig hun laagstam kersenbomen overkappen. Daarnaast beschikken ze over een installatie die de watertoevoer regelt.

Deuken

Bij Roelofsen is dat ook zo. Gelukkig maar, vertelt hij. ,,Want zonder overkapping lopen kersen deuken op. De boom zou zich bovendien zó vol water zuigen dat de vruchten springen, doordat ze te hard gaan groeien.'' De Gendtenaar plukt op een terrein van twee hectare tot half augustus dertig verschillende soorten kersen. Hij heeft twee soorten: de Burlat en de Vroege Duitse die achtereenvolgens van de boom komen. ,,Ze volgen elkaar op. Als we klaar zijn met het oogsten van de ene soort, dan komt direct de andere eraan.'' Ze verschillen van elkaar in formaat, hardheid en smaak. ,,De een is wat zuurder, de ander wat zoeter. En je hebt kersen die meer of minder vlezig zijn, die meer of minder glimmen etc."

Oogstzekerheid

Overkappen vergt een flinke investering en kost extra werk maar is de moeite waard, vindt Roelofsen, want er staat oogstzekerheid tegenover. Hij heeft zijn bomen ook nog ingepakt met gaas, tegen de gevreesde Suzuki-vlieg. Die Aziatische fruitvlieg verspreidt zich sinds tien jaar in rap tempo over ons land. Met zijn forse legboor maakt hij gaatjes in het fruit om eitjes te kunnen leggen onder de schil. Als de larven uitkomen, gaat het fruit rotten en is het niet meer te verkopen.

Dorine Hoogveld, ook uit Gendt, heeft hoog- en laagstamkersen. ,,We hebben geluk gehad met slecht weer, de gevolgen vielen mee. Na alle droogte konden we wel wat water hebben." Ze verwacht dat bij de meeste kramen de kersen straks tussen 4,50 en 6 euro per kilogram kosten.

Verhageld

Dat denkt Nico van Olst uit Ressen ook. Voor hem is kersenteelt een klein bedrijfsonderdeel (een halve hectare) maar hij kan gedurende acht weken toch telkens andere soorten aanbieden. Ook zijn kersen groeien onder een kap. Als dat niet zo was geweest, dan had het net zo slecht kunnen aflopen als met zijn appels (tien hectare). ,,Een groot deel daarvan is verhageld, net als bij Bunt de pruimen."