De ene Griekse yoghurt is de andere niet: dit zijn de vetste

Koken & etenHet schap met Griekse yoghurt kan je voor raadsels stellen. Griekse yoghurt, yoghurt in Griekse stijl, Griekse stijl naturel... Hieronder zie je precies hoeveel vet er zit in de verschillende soorten.

Nederlanders eten gemiddeld 100 gram yoghurt per dag, van mager tot volvet, van Griekse tot IJslandse varianten. Eet je volgens de Schijf van Vijf, oftewel de richtlijnen van het Voedingscentrum, dan let je op het vetgehalte in de zuivel die je in je ontbijtkom schept. Omdat in de supermarkt voor veel mensen onduidelijk is welke soort heel vet is en welke niet, heeft het Voedingscentrum een overzicht gemaakt van zes soorten Griekse yoghurt.

Wie volvet eet, kiest het best voor de versie van Campina. Die yoghurt Griekse stijl bevat 7 procent vet en bevat 121 kilocalorieën per 100 gram. Ook Milbona heeft een vette met 6,6 procent vet: Greek Style yoghurt creamy heet die. De Zaanse Hoeve heeft 1,5 procent vet in de Yoghurt Griekse stijl en 60 calorieën per 100 gram.

De minder vette - die passen in de Schijf van Vijf - zijn de soorten van Almhof, Optimel en Zuivelmeester. Die bevatten geen of bijna geen vet en rond de 50 calorieën per 100 gram.

Volledig scherm Er is Griekse yoghurt en Griekse yoghurt. © Voedingscentrum

,,De hoeveelheid verzadigd vet bepaalt of een Griekse yoghurt binnen de Schijf van Vijf valt of niet, en de cijfers lopen nogal uiteen", legt Jasper de Vries van het Voedingscentrum uit. ,,Yoghurt zit vol goede voedingsstoffen zoals calcium, eiwitten en vitamine B12. Griekse yoghurt is vaak romiger dan ‘gewone’ yoghurt en bevat soms veel verzadigd vet.”

De kans op hart- en vaatziekten verkleint als je producten met veel verzadigd vet vervangt door producten met veel onverzadigd vet, aldus De Vries. ,,Bovendien hangt het nemen van melk en melkproducten samen met een lager risico op darmkanker. Eet je yoghurt, dan verklein je bovendien je kans op diabetes type 2.”