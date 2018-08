De gekste gerechten op vakantie: zo maak je ze thuis

Percebes

Volledig scherm © Nienke van Mossel

Percebes, of zoals we in Nederland zeggen; eendenmosselen, vallen onder de kreeftachtigen en zijn dus schaaldieren. Deze delicatesse wordt vooral in Portugal gegeten en de bereiding is redelijk simpel, je hoeft ze enkel 3 minuten te koken. De smaak schijnt een mengeling van ziltige oesters en krab te zijn en er komt dus geen eend bij aan te pas. Percebes zijn te koop op internet, maar niet bepaald goedkoop.

Babouche

Volledig scherm © Hanane Es

Ook wel Marokkaanse slakken genoemd en dit gerecht wordt dus vanzelfsprekend vooral in Marokko geserveerd. Het duurt even, maar ook thuis kun je dit gerecht maken. Hier vind je de bereidingswijze.

Francesinha

Volledig scherm © Koen Franken

Dit Portugese gerecht is een enorme vleestosti, overgoten met een volle vleessaus. Letterlijk betekent het kleine Fransoos, maar er is niets kleins aan dit broodje dat gevuld is met vlees. Kijk hier hoe je het gerecht thuis kunt maken.

Kroppkakor

Volledig scherm © Annemieke Spek-Bransen

Dit is eigenlijk de Zweedse variant van de Italiaanse gnocchi. Deze delicatesse wordt gemaakt van een aardappeldeeg en gevuld met spek, ham en uien. Hier wordt vaak een rode bosbessensaus, room of boter bij geserveerd. Benieuwd hoe je dit gerecht thuis kunt maken? Klik hier.

Haggis

Volledig scherm © Sebastiaan van der Brink

Dit typisch Schotse gerecht wordt gemaakt door een schapenmaag te vullen met onder andere gemalen schapenlever, -tong, -hart en -vet. Voor veel mensen een reden om deze maaltijd over te slaan, maar wie durft kan het ook thuis bereiden. Hier vind je het recept.

Papanași

Volledig scherm © Alita Krook

In Roemenië is het een graag gezien nagerecht en dat komt doordat het een zoete donut met jam is. Waarschijnlijk is voor dit beleg gekozen, omdat het er anders iets minder appetijtelijk uitziet. Maak dit gerecht daarom met het oorspronkelijke beleg.

Bizar

Er zijn ook nog voldoende gerechten uit andere landen die wij hier in Nederland niet als 'normaal' kennen. Zo zijn cavia's in Zuid-Amerika een delicatesse. De foto's hieronder geven een kijkje in de keuken van andere culturen.

Volledig scherm Balut: een bevrucht eendenei met een bijna volledig ontwikkeld embryo. Populair in Vietnam en de Filipijnen. © Marinus Hoekman

Volledig scherm Cavia's worden aan een grote stok geregen en worden dan net boven het vuur gezet. Een delicatesse in Peru. © Loes Odink