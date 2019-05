De gewone man gezonder laten eten: ‘Blijf niet hangen in je zieligheid’

Het Voedingscentrum wil gewone mannen helpen op een gezonde manier gewicht te verliezen. In de videoserie en podcast Als Jan het kan volgen we Jan Heemskerk - schrijver en voormalig hoofdredacteur van de Playboy - die zichzelf tussen moederdag en vaderdag een gezonde leefstijl aanleert. Vandaag aflevering 2.

Vrouwen weten vaak vrij goed wat gezond is om te eten, maar de vijftiger met een buik(je) zit vaak nog in de ontkenningsfase. Je kunt pas echt beginnen met afvallen als je weet wat je slechte gewoontes zijn, concluderen het Voedingscentrum en Jan Heemskerk.

Lees ook Play Vijftiger met buik(je) krijgt hulp bij het afvallen Lees meer

Quote Het gaat verkeerd als je meerdere glazen alcoholhou­den­de of suikerhou­den­de drank per dag drinkt Astrid Postma-Smeets ,,Ik at weinig noten, zaden, peulen en groenten, en vrij veel vlees en pasta”, vertelt Heemskerk in de nieuwste aflevering van Als Jan het kan. ,,Moeten we met zo’n eetpatroon in paniek raken?”, vraagt Heemskerk aan Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid. ,,In paniek raken is nooit goed. Het gaat verkeerd als je meerdere glazen alcoholhoudende of suikerhoudende drank per dag drinkt”, waarschuwt Postma-Smeets.

Grootste pijnpunten eerst

Een nieuw voedingspatroon aanleren, dat valt nog niet mee voor de gemiddelde vijftiger. ,,Het zal je, net als mij, zeker niet in één keer lukken alle slechte dingen uit je eetpatroon te halen”, geeft Heemskerk toe. ,,Je moet jezelf toestaan het lekker te vinden in plaats van te blijven hangen in je zieligheid, want daar zijn wij mannen goed in.”



Postma-Smeets: ,,Je moet het ook niet zien als dieet, maar als een weg naar een goed voedingspatroon.” Roel Herman, voedings- en gedragsdeskundige vult aan: ,,Je moet jezelf concrete doelen stellen, voor jezelf gaan bepalen wat jij wil veranderen. Maak het klein voor jezelf, zodat duidelijk is wat je moet doen. Blijf nieuwe dingen proberen en als het een keer niet zo lekker is, probeer het eens op een andere manier te bereiden.”

Volgens Postma-Smeets hoef je niet meteen álles om te gooien: ,,We hebben weekmenu's klaar staan. Zo krijg je een gevoel van hoe een gevarieerd eetpatroon eruit ziet. Wat kan helpen is om eerst de grootste pijnpunten te pakken en die te veranderen.” Jasper de Vries van het Voedingscentrum zegt dat deze pijnpunten voor iedereen anders zijn: ,,Met pijnpunten bedoelen we het eten met de meeste ‘lege calorieën’. Dit zijn calorieën die je binnenkrijgt met eten of drinken dat je niet nodig hebt. Voor de een zijn dit wat biertjes op de bank en voor de ander witte bolletjes bij de lunch. We raden aan hier de ‘eetwissel’ toe te passen: ruil de biertjes in voor bruiswater of gewoon water, en de witte bolletjes voor volkoren brood. Zo hoef je niet te missen dat je dan iets lekkers eet, maar is het gewoon een stuk beter. Je kan het natuurlijk ook gewoon helemaal weglaten.”

Spelletje

Heemskerk helpt het door er een spelletje van maken. ,,Als je met de eetmeter van Het Voedingscentrum door de supermarkt loopt en producten scant denk je soms: wat, zit je daar zoveel in? Je wordt een soort calorietelmachine, heel grappig.” Roel Herman herkent dit: ,,Voor mij was de Kies-ik-gezond-app ook een eyeopener. Door die app kies ik de producten uit die wat minder suiker of zout hebben.”

De serie Als Jan het kan is gemaakt door het Voedingscentrum. Elke maandag verschijnt een nieuwe aflevering op deze site.