‘De hapjes fabrieksmeuk stak mijn dochter zonder tegenstribbelen in haar mond’

Onze dochter zat in de oefenhapjesfase. Iedere baby moet tussen de vier en zes maanden (‘niet eerder en niet later’) af en toe eens een lepeltje lekkers gepresenteerd krijgen: geprakte groenten en fruit, pap, geprakte rijst of zelfs fijngemalen vlees of vis. Onze dochter moest er niet veel van hebben.



Bij onze oudste hadden we ons plechtig voorgenomen zelf zoveel mogelijk fruit- en groentehapjes te bereiden. Dat hielden we niet lang vol. Je kunt nog zo graag verantwoord en gevarieerd koken, met verse producten en heel veel liefde, maar in gevallen van drukte en overmacht is het vaak makkelijk om te grijpen naar voorverpakte fabrieksmaaltijden.



Mijn dochter ontwikkelde een voorliefde voor hapjes uit een potje, tegenover traktaties die wij eigenhandig voor haar bereidden. We deden in de Ardennen een food challenge avant la lettre door haar twee schotels te presenteren: bloemkool door onszelf gepureerd en chou-fleur uit een Franstalig potje nourriture pour bébé. Vol afgrijzen wendde ze haar hoofd af als we haar een lepeltje met homemade bloemkoolprut presenteerden, maar de hapjes fabrieksmeuk stak ze zonder tegenstribbelen in haar mond, de verraadster.



Na anderhalve week in de hitte kwamen mijn schoonouders een paar dagen logeren en daarom konden we er een dagje tussenuit, als een minivakantie in de vakantie. We reden naar Sankt Vith, in de Belgische Eifel, waar een beroemd restaurant zat genaamd Zur Post. Dat het twee Michelinsterren had, begrepen we pas toen we aan tafel zaten.