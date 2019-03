De ijstaart uit mijn moeders schriftje

Het is de jaarlijkse Boekenweek, dit keer met thema ‘De moeder de vrouw’. Onnoemlijk veel schrijvers hebben onnoemlijk veel geschreven over moeders. Vaak hebben dochters verteld over de al dan niet moeilijke omgang met hun moeders, maar vooral zonen hebben zich uitgesloofd hun genegenheid onder woorden te brengen. De eerste grote liefde in het leven van een man is vaak toch zijn mamsie. Welke man heeft als dreumes niet met zijn moeder willen trouwen?



Daar heeft de wereldliteratuur een heus complex voor verzonnen, dat van Oedipus, de jongen die volgens de mythe - en vooral volgens de Weense psychoanalist Sigmund Freud - graag met zijn moeder naar bed wilde en zijn vader wilde vermoorden. Nu heb ik in het echte leven werkelijk nog nooit gehoord van een man die opgewonden werd van zijn moesje, maar in literatuur kunnen nu eenmaal dingen die we in de dagelijkse praktijk voor onmogelijk achten.