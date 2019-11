De Indische keuken is hot: deze boeken doen watertanden

Sajoer lodeh



Groentegerecht voor 4 personen

- olie

- 2 rode uien, gesnipperd

- 1 sjalotje, gesnipperd

- 2 teentjes knoflook, geperst

- 1 tl korianderpoeder

- 1 tl gemberpoeder

- 1 tl kurkuma

- 1 el palmsuiker

- 3 salamblaadjes

- 1 limoenblad

- 1 winterpeen, geschild, in halve maantjes

- 200 g sperziebonen, schoongemaakt en in stukken gesneden

- 200 g kool, witte kool of spitskool, in repen

- 2 maggiblokjes

- 2 el santen

- 2 eieren, gekookt en in kwarten gesneden



Er woont in onze buurt een gedistingeerde man genaamd Jan Bijkerk, geboren en getogen in voormalig Nederlands-Indië. Mijn vrouw ziet hem graag en leende van hem dit gerecht, inmiddels een van onze gezinsklassiekers. Verhit wat olie in een braadpan en fruit de ui en knoflook ongeveer 5 minuten. Voeg de korianderpoeder, gemberpoeder, kurkuma, palmsuiker, de salamblaadjes en het limoenblad toe en fruit nog even 2 minuten mee. Schep de peen, sperziebonen en de kool erdoor en schenk er zoveel water bij tot de groente bijna onderstaat. Voeg de maggiblokjes en de santen toe en laat de groente een halfuurtje pruttelen, schep halverwege om. Jan serveert de sajoer lodeh onder geen beding met gekookte eieren (wij wel, maar daar hebben we het verder niet over).