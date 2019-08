‘De koe blijft twee dagen bij de slachterij om weer rustig te worden en wordt dan geslacht’

crowdbutchingVlees is meestal een anoniem massaproduct uit de supermarkt. Bij Crowdbutching laten ze zien dat er een groeiende markt is voor vlees van ambachtelijk gemeste dieren.

,,Het begon 25 jaar geleden met mijn vader. Die wilde vlees met garantie verkopen’', zegt Berend te Voortwis, directeur van Crowdbutching, het bedrijf achter Koopeenkoe.nl en diverse andere sites waar consumenten vlees van koeien, varkens, kippen, herten, kalkoenen en geiten kunnen bestellen.

Te Voortwis komt van een boerderij met vleeskoeien. ,,In de tijd van mijn vader was het zo dat als we een koe slachtten de helft van het vlees in de eigen vriezer ging en de helft werd verkocht aan familie en vrienden.''

Het was ook de tijd dat ziekten als bse, varkenspest en mond- en klauwzeer de Nederlandse veehouderij in een kwaad daglicht zette. ,,Toen kwam er veel discussie, is vlees nog wel te vertrouwen. Wij wisten welk vlees we hadden. Maar het meeste vlees is anoniem. Mensen waren onzeker. Mijn vader besloot toen vlees met garantie te verkopen.‘’

Anoniem vlees

Dat concept sloeg aan en de zaken breidden zich gestaag uit. Toen Te Voortwis het bedrijf van zijn vader zes jaar geleden overnam, vroeg hij zich af hoe hij in het digitale tijdperk de klant het beste kon bereiken. ,,We zijn heel kleinschalig met Koopeenkoe.nl begonnen. Het raakt een snaar bij de mensen.‘’

Vorig jaar verdubbelde de omzet en voor dit jaar wordt een groei van 50 procent verwacht. Met nu al 100.000 klanten in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië mag Crowdbutching een succes genoemd worden. En dat voor een bedrijf dat begon met vleespakketten voor een paar familieleden en vrienden.

Wie vlees koopt bij Koopeenkoe.nl kan zelf de koe uitkiezen. Als het beest volledig verkocht is gaat het naar de slacht. ,,Altijd op maximaal een half uur reizen van de boerderij. De koe blijft dan twee dagen bij de slachterij om weer rustig te worden en wordt dan geslacht. Vervolgens rijpt het vlees een paar weken en wordt het hierheen vervoerd waar we de vleespakketten maken en aan de klanten leveren'', aldus Te Voortwis.

Dat betekent dat klanten soms een tijdje moeten wachten voor ze hun vleespakket krijgen. Een probleem is dat niet. ,,Mensen wachten graag een tijdje op een product dat van a tot z klopt. Het past bij het idee dat je iets oogst uit de natuur. We vragen ook iets van de consument. Waarom eet ik vlees en hoe doen we dat dan.’'

Klanten kunnen wel de koe uitkiezen, maar niet welk deel van de koe. ,,Ze krijgen vlees van de kop tot de staart. We nodigen de mensen uit om alle delen van het dier te eten zodat er geen verspilling is'', zegt Te Voortwis.

Het past in de filosofie van Koopeenkoe.nl. Mensen eten geen anoniem stuk vlees, maar een deel van een koe waarvan de herkomst bekend is. Die koe heeft zo natuurlijk mogelijk geleefd, het voer is duurzaam verbouwd en het dier is met respect behandeld, ook na de slacht.

Te Voortwis is al lang niet meer de enige die vlees levert op Koopeenkoe.nl. In totaal verdienen 110 boeren hun boterham via de website. ,,De meeste aangesloten boeren leveren rundvlees, maar we bieden inmiddels ook vlees van andere dieren aan, zoals kippen. Een van de kippenboeren voert vooral reststromen uit de voedingsindustrie aan zijn kippen. Daar zit ook kurkuma bij. Dat zorgt er voor dat het vlees oranjekleurig is.''

Naast Koopeenkoe.nl kun je ook bij andere sites terecht om je vlees op zo'n manier te kopen. Zo kun je ook samen met anderen kippen en varkens kopen. Op al deze sites koop je je vlees bij verschillende boeren en wordt het vervolgens bij je thuis afgeleverd. Je kan er ook voor kiezen je vlees zelf op te halen bij de boer zelf.