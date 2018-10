De kracht van thee: 8 feiten over dit gezonde drankje

Koken & etenTheefanaten beweren dat hun favoriete drankje gezond is. Klopt dat? Theesommelier en auteur Jessica Van Humbeeck zet de feiten op een rijtje in haar boek But first, tea.

Volledig scherm © Dreamstime Feit 1: Rooibos is de gezondste thee ter wereld ,,De enige thee die ik weleens 'de meest gezonde thee ter wereld' durf te noemen, ook al is het een infusie, is rooibos'', schrijft Van Humbeeck in haar boek. ,,Het is ook een van mijn favoriete kruiden om mee te werken, omdat echt iedereen het mag drinken. Jong of oud, iedereen kan het smaken. Je mag het zelfs aan zeer jonge kinderen geven.''



Volgens de theesommelier is rooibos van nature cafeïnevrij, bevat het unieke antioxidanten en brengt het je tot rust. Als kers op de taart geeft het je ook een natuurlijke glow.

Feit 2: Thee is rijk aan antioxidanten die preventief kunnen werken tegen kanker

Deze uitspraak klopt, maar wordt wel gevolgd door een grote 'maar'. Het klopt dat er aan de antioxidanten veel gunstige effecten worden toegeschreven, maar - hier komt-ie - de westerse onderzoeken naar de gunstige effecten van thee op ons lichaam zijn nog beperkt. ,,Deze uitspraak moeten we dus met een korrel zout nemen.''



Wie toch het zekere voor het onzekere wil nemen, serveert het best groene en witte thee. ,,Daarin zit een grotere hoeveelheid antioxidanten dan in zwarte of oolongthee.''

Feit 3: Thee is goed voor de tanden Iedereen die graag een kopje thee drinkt, weet dat het drankje wonderen kan doen voor je adem. Dat bevestigt ook Van Humbeeck. ,,De antibacteriële werking van thee beschermt je tanden én behoed je ook voor een slechte adem. De fluoride in thee versterkt de tanden ook nog eens.''



Maar zoals met alles in het leven, geniet je het best van thee met mate. ,,Trop is altijd te veel. Overvloedig veel thee kan er net voor zorgen dat je tanden verkleuren.''.

Feit 4: Thee brengt rust Krijg je soms het idee dat je je rustiger voelt na het drinken van een kop thee? Dat gevoel zit niet alleen in je hoofd, maar heb je te danken aan het stofje L-theanine. ,,Dat aminozuur vermindert stress en brengt ons brein tot rust'', legt Van Humbeeck uit. ,,In combinatie met dat andere leuke stofje, cafeïne, geeft dat een juist gevoel van alertheid, maar zonder de gejaagdheid.'' Voor wie zich graag wat beter wil concentreren, is matchathee blijkbaar de beste vriend.

Feit 5: Thee is goed voor de bloedvaten Verschillende studies hebben al aangetoond dat de flavonoïden in je thee een ontspannende werking hebben op de bloedvaten, waardoor het bloed gemakkelijker kan doorstromen. Dat is goed nieuws, want hierdoor gaat het risico op hart- en vaatziektes ook omlaag. ,,Vooral donkere thee is goed voor de bloedvaten en heeft een optimaliserend effect op onze bloedsomloop'', zegt Van Humbeeck.

Feit 6: Thee heeft een positief effect op je metabolisme Thee creëert wel degelijk een boost voor je metabolisme, maar of het je ook helpt in de strijd tegen de kilo's? Dat wil Van Humbeeck niet met zoveel woorden zeggen. ,,Je zal van theedrinken alleen niet afvallen, helaas.'' Wel raadt ze aan om groene thee, en dan zeker matcha, te combineren met gezonde voeding en voldoende beweging.

Feit 7: Thee heeft een detoxeffect Wie wil detoxen, moet zich niet per se houden aan een strenge ontgiftingskuur die bestaat uit sapjes en lauwe citroendrankjes. Het is veel beter om gezond te eten en af en toe een kopje thee te drinken. ,,De antioxidanten in thee kunnen zorgen voor een goede celregeneratie en beschermen de huid tegen vrije radicalen.''