De lekkerste hachee maak je met dit recept

Met het overlijden van Gerrit verdween het hart uit de Stolkse snackbar

Zelfgemaakte kaassoufflés, kruidenboter en pindasaus. Zomaar drie van de specialiteiten van snackbar Eegdeman in Stolwijk. Per 2 april is het over en uit voor het familiebedrijf. Na 60 jaar gaat de zaak over in andere handen.