De lekkerste Zeeuwse bolussen komen uit Clinge

De vijf gelukkigen proefden gisteren in Rilland de bolussen die 22 bakkers uit heel de provincie hadden ingeleverd. Ze waren zeer te spreken over het niveau. ,,Over het algemeen goed, met uitschieters naar boven en beneden'', oordeelde Clement. ,,Er zat er zeker geen tussen die niet te eten was.'' Dan Kersten uit Kats zei ongeveer een kwart van de bolussen die hij proefde van mindere kwaliteit te vinden. ,,Ik had er één waar totaal geen veerkracht in zat. Dan houdt het snel op.''