De leukste foodgadgets voor de verlanglijst

Kopjeswarmhouder

Deze elektrische onderzetter in de vorm van een koekje houdt elk drankje warm. De onderzetter heeft een USB-aansluiting.

Lees ook Dit winterse foodwalhalla mag je deze kerst niet missen

Lees meer

Volledig scherm © Radbag

Popcorn kanon

De popcorn schiet letterlijk uit dit kanon. Zo wordt een filmavondje voor het bezoek een onverwachte knaller.

Volledig scherm © AliExpress

Theeduiker

Voor wie eens een op een andere manier thee wil zetten. Deze duiker is een sieraad in elk theeglas.

Volledig scherm © Amazon

Lepelhouder heks

Met behulp van deze lepelhouder plonst de lepel niet in of naast de pan en is het aanrecht altijd schoon en netjes. 'Agatha' de heks, zal nooit van vorm veranderen door het silicoon waar ze uit is gemaakt.

Volledig scherm © The Gadget Flow

Star Wars peper-en-zoutstel

Dit peper-en zoutstel is het bewijs: hier is een echte fan van Star Wars aan het koken. Deze set licht op en maalt het zout en de peper geheel automatisch met één druk op de knop.

Volledig scherm © Amazon

Bieropener

Op een feestje of verjaardag vliegen de bierdopjes altijd in het rond. Om dat te voorkomen is er is dit foodgadget dat alle bierdopjes meteen opvangt na het openen?

Volledig scherm © Joseph Joseph

Chocolade constructie T-Rex

Om thuis creatief te zijn met chocolade is er deze T-Rexvorm. Verwarm en smelt chocolade in een pan, giet het in de vorm en laat het hard worden. Eenmaal in elkaar gezet levert dit een bijzonder chocolaatje op.

Volledig scherm © Kickstarter

Gepocheerd ei

Met de Eggondola lukt een gepocheerd ei, het moeilijkst om te maken, altijd. Je smeert de vorm in met olie en legt vervolgens het ei erin. Doe de tool in de pan en wacht tot je een perfect gepocheerd ei hebt.

Volledig scherm © Ototo

Avocadovershouder

Bewaren van een halve avocado was tot nu eigenlijk onmogelijk. Deze plastic halve avocado houdt de niet gebruikte helft van een avocado wel vers.