De Librije terug in de lijst van 50 toprestaurants van de wereld

Dat tweesterrenrestaurant The Jane niet tot de 50 beste ter wereld behoort, was vorige week al bekend. De Antwerpse zaak van de Zeeuwse topkoks Nick Bril en Sergio Herman zakt van nummer 89 naar 99, zo werd vorige week bekendgemaakt. In 2016 was The Jane nog de hoogste binnenkomer op 54. Restaurant Amber in Hong Kong, waar oud-Vlissinger Richard Ekkebus chef is, is dit jaar terug te vinden op 102. In 2018 stond Amber nog op 56.