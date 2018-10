De Nederlander houdt nog steeds van zijn 'bammetje'

We vinden brood onmisbaar, een vorm van cultureel erfgoed en een belangrijk onderdeel van ons dieet. Uit een enquête die het onderzoeksbureau Blauw Research deed onder 800 respondenten blijkt dat we niet zonder brood willen. De opdrachtgever van de enquête - het Nederlands Bakkerij Centrum - wilde graag weten wat Nederlanders van brood vinden. Duidelijk is dat we dol op brood zijn. Drie kwart van de geënquêteerden zegt zich een leven zonder brood niet te kunnen voorstellen. Evenveel respondenten zien brood als cultureel erfgoed en duiden brood aan als 'onmisbaar'. 83 procent van de Nederlanders geeft aan brood te zien als een belangrijk onderdeel van een gebalanceerd dieet. We eten er zo'n 49 kilo per jaar van.

Vier sneetjes per dag

Opvallend is wel dat we er minder van zijn gaan eten de afgelopen jaren. Havermout en zuivel verdrong de boterham. Na de Tweede Wereldoorlog aten we nog 80 kilo brood per persoon per jaar, nu is dat volgens Broodnet zo'n 49 kilo, terwijl het Voedingscentrum adviseert om veel meer te eten: zo'n 60 kilo. Dat betekent voor kinderen zo'n drie sneetjes per dag en voor grote kerels zo'n zeven. Gemiddeld eten we er nu ongeveer vier per dag.



De daling hangt samen met het slechte imago van koolhydraten: door boeken als Broodbuik en De voedselzandloper schrapten consumenten brood uit hun dieet.



De bakkerijsector voert sinds maart van dit jaar campagne om brood onder de aandacht te brengen. Onder de titel ‘Brood, goed verhaal’ willen de bakkers Nederlanders eraan herinneren aan het belang van brood eten.