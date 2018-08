De nieuwe superfood heet... moringa

Moringapoeder wordt gemaakt van bladeren van de Moringa Oleifera-boom, die in India, Zuid-Oost Azië en Afrika groeit en ook wel de wonderboom wordt genoemd. Je kunt ook thee zetten met de bladeren. En in de beautyindustrie wordt de magische werking geprezen.

Baat

In de benaming superfood zit enige grond van waarheid. Niet alleen zit moringa vol ijzer, het groene goedje bevat ook veel vitamine A en C, essentiële aminozuren en mineralen als calcium en magnesium. Stuk voor stuk stoffen waar wij baat bij hebben. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Federation of American Societies for Experimental Biology.