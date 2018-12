De nostalgische oliebollenkraam is nu gewoon, maar hoe lang nog?

Wie het oliebollenkraam woord intikt als zoekterm op Marktplaats.nl, raakt verzeild in een besneeuwde miniatuurwereld van oud-Hollandse trapgeveltjes en wintertafereeltjes. Producent Dickensville levert complete kerstdorpen met steeds als stralend middelpunt: de oliebollenkraam.

Het is de nostalgie die aan de kramen kleeft, die fotograaf Dolph Cantrijn de afgelopen weken leidde naar winderige dorpspleintjes en parkeerplaatsen. In 32 foto’s brengt hij in beeld hoe oliebollenbakkers tegen de verdrukking in een traditie overeind houden.



Ze bakken in Tilburg of Veghel, in Kaatsheuvel of Boxtel. Heel soms vanuit een functioneel witte aanhangwagen, veel vaker trekken ze de aandacht vanuit hun rijk gedecoreerd winkeltje op wielen. In ruime vitrines wordt de variatie aan oliebollen, krentenbollen en appelbeignets niet alleen uitgestald maar vooral ook uitgelicht. Peertjes, kroonluchters of tl-balken leveren een gelige gloed, waarbij niet op een wattje meer of minder gekeken wordt.

Zwaar favoriet

In zwierige letters - liefst in de tinten rood of geel - prijzen ze hun bollen aan als ‘ambachtelijk’, ‘typisch Hollands’ en bovenal ‘dagvers’. En kramen hebben namen. Opvallend: ‘Hollandse Gebakkraam’ is zwaar favoriet. Iets uitnodigender kan ook: De Zoete Verwenner. Of lekker nuchter ‘Oliebollenkraam’. Iets persoonlijker dan: ‘Gebakkraam Richard Voets’.





Op het Besterdplein in Tilburg treft Cantrijn een kraam van de buitencategorie. In de ‘Gebaktempel’ werkt bakker Bierens in een heus neoclassicistisch decor met - voor de ware liefhebbers - links en rechts Ionische zuilen. Op zo’n plek lijkt 2018 even aangenaam ver weg. Dat doet de Tilburgse fotograaf deugd. Want hij maakt zich lichtelijk zorgen over de houdbaarheidsdatum van deze oer-Hollandse oudjaarstraditie.



Churro's

Of hij gelijk krijgt? Zijn serie maakt in ieder geval duidelijk dat er een stemmenstrijd op de loer ligt in de oliebollenbakkersbranche. Langzaamaan rukt ook hier de innovatie en internationalisering op. In winkelcentrum De Hovel in Goirle fotografeert Cantrijn ‘Dre’s Bakery’ in frisse wit- en grijstinten met groene ledverlichting. Carlos Stuij gaat in Waalwijk nog verder en prijst op een rood met gele vlag zijn ‘Churro’s’ aan.



Het blijkt regelrechte Spaanse concurrentie uit Hollandse olie. Opletten dus, want voor we het weten kunnen we alleen op Marktplaats terecht voor een oliebollenkraam. Als nieuw, met verlichting in doos, voor 15 euro en verzendkosten.

Volledig scherm Hollandse Gebakkraam De Raden Sint-Michielsgestel, 8 december 2018, 14.36 u, centrum, Hoofdstraat, Schijndel. © Dolph Cantrijn

Volledig scherm Oliebollenkraam Richard Voets, 6 november 2018, 14.40 uur, Winkelcentrum Heyhoef, Tilburg. © Dolph Cantrijn

Volledig scherm Oliebollenkraam Richard Voets, 6 november 2018, 15.11 uur, Winkelcentrum Westermarkt, Tilburg. © Dolph Cantrijn

