De ouderwetse toko is een grote glimmende winkel geworden

,,Ik zie veel veranderingen in het tokolandschap'', vertelt sinologe en foodie Alice de Jong. Zij bezoekt al ruim tien jaar allerlei toko's in Nederland voor haar online platform de Tokowijzer. ,,Kijk, vroeger had je van die kleintjes. Ik kan me herinneren dat er bij producten dan zo'n onvertaalde beschrijving stond. Dan kon je naar de tokohouder gaan, maar die sprak ook geen Nederlands. Nu zie je toch dat veel van die kleinere verdwijnen, of zijn overgenomen door grote ketens. Neem zo'n Amazing Oriental. Die heeft onderhand 20 verschillende vestigingen. Dat soort toko's zijn ingericht als een supermarkt en ze verkopen echt alles.''



Amazing Oriental begon halverwege de jaren 80 in Amsterdam met een bescheiden winkel. Nu is het de grootste Aziatische supermarktketen in Nederland met naar eigen zeggen meer dan 10.000 Aziatische producten. Er is in ons land ruimte voor wel dertig winkels, meldde de topman Martin Chan in Distrifood in 2016. Er zijn nu acht vestigingen van de keten in Spanje te vinden, meldt de website van het bedrijf. Chan kijkt ook naar Duitsland en België.