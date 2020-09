De pizza's van Vincenzo (38) zijn van wereldklasse: ‘Ik haat de term gourmet-pizza’

Koken&Eten Zusters willen van hun wijn af: ‘Eind deze maand komen er weer 20.000 flessen bij’

8 september Het was een prima deal: KLM zou 20.000 flessen wijn afnemen van de zusters in het Oosterhoutse Sint-Catharinadal. Maar corona zette een streep door de verkoop, waardoor ze tot over hun oren in de wijn kwamen te zitten. Toch zijn inmiddels al duizenden flessen aan de man gebracht, dankzij de social media van Breda Maakt Mij Blij.