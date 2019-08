De scholen beginnen weer: zo vul je de broodtrommel gezond én origineel

Voor kinderen in Zuid-Nederland is de zomervakantie weer voorbij. De broodtrommels worden weer in de rugzakken gestopt. Maar wat doe je in de broodtrommel zelf? Het Voedingscentrum geeft tips voor originele pauzehappen en de lunch op school.

Witte boterhammen met hagelslag: de meeste kinderen zijn er dol op, maar alleen al vanwege de suikers en het ontbreken van gezonde vezels is het niet verantwoord om ze elke dag als schoollunch te serveren. Het Voedingscentrum heeft voor zowel de pauzehap (10-uurtje) als de lunch smakelijke en gezonde alternatieven op een rij gezet.

Volledig scherm Broodspiesjes © Voedingscentrum

Tien keer smakelijke 10-uurtjes

1. Waterpret: een schijf watermeloen.

2. Oosters genoegen: bakje met dadels en gedroogde abrikozen.

3. Klein maar fijn: klein bruin bolletje met light zuivelspread en een plakje komkommer.

4. Gekleurde frietjes: reepjes van bijvoorbeeld komkommer, paprika en selderij in een leuk bakje. Gebruik verschillende kleuren en snijd alle rauwkost even lang en in dezelfde dikte.

5. Cakeje anders: papieren cakevormpje met handje ongezouten studentenhaver of stukjes fruit. Een stukje huishoudfolie erover zorgt dat de inhoud niet uit het vormpje valt.

6. Bakje banaan: bakje magere yoghurt met een halve banaan in stukjes.

7. Rond in de mond: mini-mueslibol met halvarine of margarine en een plakje 30+-kaas.

8. Fruitfeestje: blokjes fruit in een leuk bakje, zoals rode meloen en peer. Snijd het fruit allemaal even groot.

Lunch op school

Het lunchtrommeltje kan een puzzel zijn: de inhoud moet lang lekker en goed blijven. Zeker in de zomer zonder koelkast sta je als ouder voor een uitdaging. Vijf tips:

1. Gebruik een stevige, goed sluitende broodtrommel.

2. Geef geen snel bederfelijke vleeswaren zoals rosbief, fricandeau of filet americain mee. 30+-kaas, zuivelspread of hüttenkäse zijn beter.

3. Maak brood met kaas een dag van tevoren klaar en leg het in de vriezer. Wanneer je het dan meegeeft naar school, is het tegen de lunch ontdooid en is de kaas niet zweterig.

4. Notenpasta of pindakaas met wat schijfjes komkommer blijft lekker fris.

5. Vraag op school naar de mogelijkheden om eten en drinken gekoeld te bewaren. Of geef de lunch in een klein koeltasje mee óf gebruik een koelelement.

Volledig scherm Een verantwoord gevulde lunchtrommel. © Voedingscentrum

Volledig scherm Creatief met boterham: maak er ‘puzzelstukjes’ van. © Voedingscentrum

Originele schoollunch

De meeste kinderen die naar de middelbare school gaan, komen tussen de middag niet meer naar huis. Dat geldt ook voor steeds meer leerlingen van basisscholen, zeker door de opkomst van het continurooster. Dan is het wel zo prettig als ze genieten van een lekkere lunch. Zes suggesties:

1. BB-King: boterham banaan. Rol met de deegroller een volkoren boterham plat, besmeer de boterham met halvarine of margarine en leg er een hele banaan in. Rol het geheel op en doe hem in de lunchtrommel. Ook lekker met notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker of zout.

2. Egg & carrot: dubbele volkoren boterham met halvarine of margarine en een omelet van één ei ertussen met geraspte worteltjes.

3. Broodlolly: besmeer twee volkoren boterhammen met boter en snijd de boterhammen ieder in zes stukjes. Neem twee houten stokjes en prik de stukjes boterham er om en om op met sla, een halve appel met schil in plakjes en een plak 30+-kaas (ook in zes stukjes gesneden).

4. Tonijnfestijn met een ‘aardbeientaartje’ toe: dubbele volkoren boterham met halvarine of margarine, plakken komkommer en stukjes tonijn uit blik (naturel, op water) en een sneetje volkoren notenbrood met halvarine of margarine en plakjes aardbei.

5. Puzzelbammetje: een dubbele volkoren boterham belegd met plakjes komkommer en een plakje 30+-kaas. Ook lekker met light-smeerkaas of hüttenkäse. Snijd er met een scherp mes vier puzzelstukjes uit.

6. Bagelbam: volkoren bagel belegd met halvarine of margarine, een plakje 30+-kaas en groente, zoals schijfjes komkommer, radijs of reepjes paprika.

Nog een laatste tip voor de eerste dagen op school: stop een lief briefje in de broodtrommel.