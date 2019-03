Dé snacks om in de carnavalsstemming te komen

Koken & EtenBoerenkoolvlaai, Oeteldonks mikskes en Flügel-roombroodjes zijn de nieuwste creaties van bakkerijen voor carnaval 2019. We zetten de lekkerste baksels voor je op een rijtje: geschikt als bodem, tijdens of na de polonaise.

Flügel-roombroodje

Bakker Bart heeft een nieuwe alcoholsnack bedacht. Het flügel-roombroodje, dat bestaat uit room en (natuurlijk) Flügel ligt bij bakkerijen in het zuiden en het oosten van het land. Het is niet bepaald geschikt als anti-katervoedsel, door de toevoeging van Flügel, of je moet voorstander zijn van de ‘kwaad met kwaad bestrijden’ tactiek.

De speciale roombroodjes kosten 1,50 euro per stuk. En ja, er zit alcohol in, dus je moet minstens 18 zijn om ze te kunnen kopen.

Volledig scherm In de roombroodjes zit alcohol, ze zijn daarom alleen verkrijgbaar voor iedereen boven de 18 jaar. © Bakker Bart

Rood-wit-gele broden

In Oeteldonk (de naam die de stad ‘s-Hertogenbosch draagt tijdens het carnaval) is op het moment alles in de Oeteldonkse driekleur te krijgen. Bakker Daniël van Schijndel vond het nog niet genoeg. Hij is vanaf afgelopen woensdag begonnen met het bakken van rood-wit-gele broden of ‘Oeteldonks mikskes’ ter ere van carnaval.

Waar smaakt dat gekleurde deel eigenlijk naar? ,,We hebben eerst geprobeerd de kleur te maken met bietensap, maar dat gaf een wel heel zoete smaak aan het brood. Daarom hebben we het uiteindelijk gemaakt van bieten- en maïspoeder. Dat geeft minder smaak.” En dus smaakt het vooral naar gewoon witbrood, geeft Van Schijndel toe.

Een brood kost 1,21 euro bij de Broodspecialist.

Volledig scherm Rood-wit-geel brood bij de Broodspecialist in de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch. © Broodspecialist

De boerenkoolvlaai

Bakkerij van Doorn introduceert deze carnaval de boerenkoolvlaai. De snack is bedoelt als een ‘gezonde’ hap, voor tijdens het feesten. ,,We wilden iets maken wat ook nog eens gezond is. Zo’n boerenkoolvlaai legt een betere bodem dan een worstenbroodje of pizza’’, volgens bakker Mark van Doorn.

De vlaai bestaat uit een taartbodem, boerenkool, aardappelen, bechamelsaus, rookworst en geraspte kaas. De vlaai kost 15 euro.

Klapper van vorig jaar: de Oetelbol

Deze is iets minder nieuw, maar Bakker Erik van Leeuwen uit Kerkdriel bedacht vorig jaar de Oetelbol, een Bossche bol, maar dan ‘verkleed’ in een groen jasje en gevuld met, jawel: alcohol.

,,De buitenkant van de Oetelbol bestaat uit witte chocolade met groene kleurstof. De slagroom in de bol bestaat voor een vijfde deel uit Boswandeling. Dit is een drankje dat 15 procent alcohol bevat’’, zegt van Leeuwen. Vandaar dat je voor deze lekkernij 18 moet zijn. De bollen zijn dit jaar opnieuw te bestellen en af te halen bij de bakkerij.

Volledig scherm Ook in de Oetelbol zit drank. © Facebook, Bakkerij Van Leeuwen