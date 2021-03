De verwachtingen waren niet hoog gespannen, maar we zaten mis. Pas wel op voor de grill-lucht

Een food drive thru op het parkeerterrein van het WestCord hotel bij Ikea. Massa-is-kassa indachtig die over de snelweg raast en straks weer als lava uit de geel-blauwe doos barst met Billykasten en hotdogs, het stemt op het eerste oog niet hoopvol. Maar de naam Charcoal wel. Dat kennen we immers van het gelijknamige restaurant uit de binnenstad van Delft. Daar ontmoetten we chef-kok Melvin Smeets, die echt wel tot wat meer in staat is dan een paar vette spare-ribes bakken op een parkeerterrein. Smeets is een goede kok, hij werkte als chef de partie bij het Grand Krasnapolsky, bij Herman den Blijker, participeerde in het project voor kansarme jongeren van tv-kok Jamie Oliver en toerde met een door Gordon Ramsay opgeleide chef als zijn sous in Riviercruises over Rijn en Maas.