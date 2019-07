‘De Vierdaagse kun je prima lopen op bruine boterhammen met kaas’

Koken & etenDe Nijmeegse Vierdaagse lopen is een knappe prestatie, maar je hoeft er echt geen sportdranken of speciale maaltijden voor te nuttigen. Bruine boterhammen met kaas zijn prima, zegt voedingskundige Frouwkjen van Duin.

Het is een buitengewone prestatie, daar wil ze niets aan afdoen. Maar voedingskundige en leefstijlcoach Frouwkje van Duin adviseert lopers van de Nijmeegse Vierdaagse om echt geen halsbrekende toeren uit te halen als het gaat om eten en drinken. ,,Het is superknap als je hem uitloopt, maar het is geen Tour de France of marathon.”



Mensen zijn dagelijks zo’n zes uur tot tien uur onderweg, legt Van Duin uit. ,,Daarbij verbranden zij per uur misschien 200 à 300 calorieën. Maar veel mensen gaan na het lopen meteen zitten, omdat ze blaren hebben of stijve spieren. Daarmee doe je het effect weer deels teniet. Het is vergelijkbaar met heel intensief sporten en daarna op de bank ploffen. Je kunt beter de hele dag door bewegen.” Extra snacks zijn om die reden niet nodig. ,,De meeste mensen hebben genoeg reserve om die extra verbranding van calorieën op te vangen.”

Flink ontbijten

Wat moet je dan wel doen? Heel simpel: naar je lichaam luisteren. ,,Sommige mensen ontbijten flink en kunnen dan prima wandelen. Anderen krijgen daar last van. Als het goed is heb je dat tijdens je training al gemerkt.”



Eet ook weer niet te licht, raadt de voedingskundige aan. ,,Ik zou wel iets met koolhydraten nemen, iets stevigs: een banaan, een boterham of een mueslireep. Als je een zakje met boterhammen met pindakaas meeneemt, prima. Een salade snijden en mengen is wat lastig, maar misschien wil je een wrap maken van tevoren. Dat is makkelijk te eten onderweg.”

Volledig scherm Op boterhammen kom je heel ver in de Vierdaagse. © Shutterstock

Yoghurt met fruit

Quote Sportdrank is niet nodig, het is geen explosieve sport Frouwkjen van Duin, Voedingsdeskundige Een alternatief is zuivel. ,,Misschien een beker yoghurt met fruit of zo'n kant-en-klare beker met yoghurt met een apart bakje muesli dat je erdoor kunt doen. Dat kan ook. Neem wel iets met bite. En vooral: iets dat je lekker vindt.”



Belangrijker dan veel eten is genoeg drinken. Niet overdrijven, want van te veel water word je ook slap, waarschuwt Van Duin. ,,Wanneer je dorst krijgt, ga je drinken. Je hebt zo'n 1,5 tot 2 liter vocht nodig dus ik zou zeker een fles water meenemen. Sportdrank is niet nodig, net als extra vitaminen of mineralen. Het is geen explosieve sport.”

Gezonde voeding is normaal al belangrijk, dus ook als je vier dagen lang wandelt. ,,Luister naar je lichaam. Je hoeft geen andere dingen te doen, dan je normaal al deed.” Lachend: ,,Behalve als je daar erg in gelooft en je je er goed bij voelt, doe het dan maar gewoon.”



Wees een beetje aardig voor jezelf, is de algehele stelregel, en begin beneden, adviseert Van Duin. ,,Zorg goed voor je voeten. Ik heb jarenlang in Nijmegen gewoond en ik heb heel wat mensen gezien die niet meer konden lopen door de blaren. Dat is en blijft het allerbelangrijkste!”