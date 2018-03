De volleybowl: gezond eten uit een volleybal

De bowl is voor het eerst te bestellen tijdens het EK beachvolleybal 2018, het WK zitvolleybal 2018 en het EK herenvolleybal 2019. Met het gerecht wil de Nederlandse Volleybal Bond een gezonde keuze aanbieden bij deze evenementen. Voor de ontwikkeling van het gerecht is een beroep gedaan op Erik te Velthuis, chef-kok van het Topsportrestaurant in sportcentrum Papendal.

De volleybowl is geen vervanging van de vette hap zijn, maar een alternatief. Tom van Kuyk, sponsormanager van Rabobank: ,,We proberen op deze manier de gezondere en duurzame mogelijkheden te belichten. Dit wil echter niet zeggen dat we mensen willen vertellen wat ze moeten eten. Daar blijven we als Rabobank ver van weg."

Michel Everaert, directeur van de bond, zegt dat het bedoeling is mensen te laten nadenken over hun eten. ,,De volleybowl past goed bij de huidige trend in biologische, lokale, seizoensgebonden en plantaardige voeding. De lekkere, gezonde ‘volleybal’ inspireert het sportpubliek om bewust met hun eetpatroon bezig te zijn.''

Eiwitshakes

Bij de lancering waren beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeusen aanwezig. Zij zijn blij dat de catering voor de sporters ook wordt aangepakt. ,,Wij hebben toernooien over de hele wereld waar de catering door de organisatie wordt verzorgd. Deze maaltijden bieden vaak niet genoeg voedingstoffen, dus de helft van onze tassen is gevuld met eiwitshakes, voedingssupplementen en vitamines", zegt Brouwer. ,,Voor ons is het dan ook ideaal dat we bij het EK deze zomer ons geen zorgen hoeven te maken over ons dieet."

De topsporters laten zich af en toe ook verleiden om iets ongezonder te eten. ,,Ook ik heb soms zin in een frietje en gelukkig kan dat binnen ons dieet. Wij moeten het alleen iets beter plannen en rekening houden met onze sportieve prestaties", zegt Meeusen.