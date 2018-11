De vriezer als beste vriend

Hijgend kom je tegen zessen thuis: boodschappen, laptoptas en/of kind onder de arm. Iedereen heeft honger, niemand heeft fut en over een uur moet de oudste naar voetbal. Afhaal en kant-en-klaar lonken, maar het liefst eet je iets vers en smakelijks. Herkenbaar? Dan is het tijd opnieuw kennis te maken met een oude bekende: je vriezer.



Dit ding kan namelijk zoveel meer dan het bewaren van diepvriespizza’s. Met een beetje planning en organisatie is de vriezer je nieuwe beste vriend. De Amerikaanse vlogger Karrie Truman, moeder van vier kinderen, schreef er een handig boek over dat een hit werd in de VS: De beste Freezer Meals. Over je vriezer als bron van zelfgemaakte maaltijden die je in een handomdraai op tafel zet.



Sommige mensen hebben het al lang begrepen. Zo maakte collega Ellen in drukke tijden altijd haar ‘carrièresoep’, een goed gevulde, minestrone-achtige groentesoep die in handige porties de vriezer in ging en in een handomdraai was ontdooid.