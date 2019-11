Deze 17 restaurants hebben Bib Gourmand gekregen van Michelin

Het restaurant moet betaalbaar zijn. Beter gezegd: het moet een driegangen keuzemenu voor maximaal 39 euro aanbieden. Deze restaurants kwamen erbij:

1 DOYY in Eindhoven

2 DiVino in Hapert

3 La Fleurie in Oirschot

4 The Green Rose in Arnhem

5 Bistro de Olliemölle in Borculo

6 Raedthuys in Doetinchem

7 Boompjes in Overloon

8 Coperto Restobar in Zwolle

9 ‘t Parkje in Bergen

10 Publique in Den Haag

11 Restaurant n in Den Haag

12 Suzie en Van Aken in Oegstgeest

13 Plantage 87 in Oude Wetering

14 Klaas in Uitgeest

15 Gaar in Meerssen

16 De Beejekurf in Venray

17 Jean & Marie in Amsterdam