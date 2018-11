Deze 7 jonge chef-koks gaan het helemaal maken (zeggen de kenners)

Restaurant: Smink, Wolvega

Menu: vier tot tien gangen, vanaf 50 euro

Getipt door: Jonnie Boer van sterrenrestaurant De Librije. ,,Jan heeft een heel goede smaak. Hij is een enthousiaste, creatieve en collegiale jongen.”



Jan Smink doet het graag anders. Daarom staan in zijn - in september geopende - restaurant twee 3D-foodprinters. De Fries creëert er oogstrelende vormen mee, zoals een zeshoekige honingraat gemaakt van de crème van sjalot en gekookte biet met piment, knoflook en kardemom. In de gaatjes legt hij nootjes, ingelegde appel en (bloem)blaadjes. Een feest op je bord. Ingewikkeld? Smink: ,,Welnee. Wat je in de cartridge stopt, komt er ook weer uit. Mijn gasten krijgen bij een glaasje champagne een geprint koekje van oude Friese kaas en gebrande sjalotjes.”



De topkok groeit op als de zoon van een veehouder. Hij helpt zijn vader met de koeien, maar blijft het liefst bij zijn moeder in de keuken. Op zijn 15de stapt hij in de horeca en werkt zich mettertijd op tot een toppertje. Smink kookt inmiddels 24 uur per dag ‘in de kop of in de keuken’.