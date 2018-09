Deze aardbeienlimonades smaken naar... iets anders

In het Utrechtse restaurant LE:EN - het proeflokaal van dienst - blijken veel van die verschillen ook in een blinde smaaktest op te merken. Het panel bekijkt, ruikt en proeft de limonades in twee rondes: eerst alleen shotjes siroop, later aangelengd met zeven delen water (alleen Ranja adviseert een 1:9 verhouding) in grotere glazen. ,,Ik hoop vooral nog wat van de echte vrucht, de aardbei, te kunnen proeven”, zegt Frederik Kampman - fijnproever van bierbrouwerij Lowlander - voordat het eerste glaasje naar de lippen gaat. ,,Die smaak moet niet worden overstemd door een overdaad aan zoet- en zuurteregelaars.’’



Helaas is juist die aardbei in de meeste mengsels het kind van de rekening. Soms lijkt-ie bijna geheel van het toneel verdwenen. Zoals bij de limonade van Van de Boom, waarvan de minieme fruitecho te snel vervliegt. Arno: ,,Dit had net zo goed een framboos kunnen zijn.” Raak valt nog minder in de smaak. Hoewel de lichtroze limo op het oog de meest waterige lijkt en het een suikervrije variant betreft, is-ie in de mond juist veruit de zoetste. Karvan Cévitam (die net als Raak ook een alternatief met suiker aanbiedt) wordt eveneens direct ontmanteld als zoetstoflimonade, maar de stevia en sucralose wringen beduidend minder in de wangen en de cloudy, roodoranje looks verdienen lof.