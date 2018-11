Deze afhaal heeft carpaccio, carpaccio en carpaccio

,,The Carpaccio Chop is een nieuw concept, vergelijkbaar met wat je al ziet in Amerika dat mensen met behulp van een stappenmenu hun eigen gerecht kunnen samenstellen. Je kunt in ons geval kiezen uit verschillende salades, dressings, kaasjes en andere toppings die je carpaccio kunnen afmaken’’, zegt mede-oprichter Peter van den Wildenberg, eerder actief in de schoenenbusiness. ,,Je ziet in Amsterdam ook speciale horecazaken die bijvoorbeeld alleen gerechten met avocado verkopen. Wij doen ook zoiets, alleen dan met carpaccio,’’ zegt Van den Wildenberg. In Tilburg opende eerder dit jaar ook de Carpacciobar. ,,Carpaccio bestaat al heel lang, en je kunt er heel veel mee doen. Wij hebben standaard vlees, vis en vegetarische carpaccio op het menu staan.’’

Takeaway

Het concept van The Carpaccio Chop is vooral ingericht op takeaway. ,,We zijn druk bezig geweest met het ontwikkelen van eigen verpakkingen en bestek en dergelijke. De takeawaymarkt staat in Nederland nog redelijk in de kinderschoenen. Mensen geven minder prioriteit aan koken en boodschappen doen. Als zij iets thuis laten bezorgen, willen ze ook dat het lekker is. Het uiteindelijke plan is om op nog veel meer plekken in Nederland carpaccio te gaan bezorgen.’’



Concrete plannen liggen er nog niet.