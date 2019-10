Deze appeltaart van Berend (26) kun je als ontbijt eten

Veganisti­sche leefstijl wordt steeds normaler: ‘Ik ben geen buiten­aards wezen of zo’

11:01 Zin in een veganistische lunch of diner? Op de site happycow.net staan restaurants, koffietentjes en lunchcafe's in het Groene Hart met een vega-vriendelijke kaart. Eveline de Jong (27) uit Gouda is ambassadeur van dit online platform voor vega-liefhebbers.