Deze bakker verkoopt worstenbroodjes met truffel, zuurkool en biet

De bekende Eindovense worstenbroodjesbakker Houben heeft de worstenbroodjemenukaart uitgebreid. Erop staan nu Worstenbroodjes De Luxe 3.0. Allemaal broodjes die iets extra's bieden, die anders zijn dan het bekende broodje met gekruid gehakt, om het maar even oneerbiedig te zeggen.

Volledig scherm Bart en Luc Houben in hun nieuwe bakkerij annex worstenbroodjeswinkel. © Kees Martens/DCI Media ,,Misschien moeten we die naam Worstenbroodjes De Luxe 3.0 maar gaan claimen, want worstenbroodjes met parmezaan en truffel, met zuurkool, uitjes en mosterd, kip en proteïne en de vegetarische variant biet met tzatziki kun je nog nergens eten", zegt eigenaar Bart Houben vol trots. ,,We willen de mensen echt verrassen en proberen daarom op allerlei vlakken sprongen te maken."

De bekende worstenbroodjesbakkerij annex lunchroom Houben Worstenbrood in Eindhoven is verhuisd naar een nieuwe locatie. De officiële opening door de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk is even uitgesteld vanwege het coronavirus. De broodjes zijn al wel te koop.

Het aardige is dat de nieuwe bakkerij zo is ingericht dat bezoekers vanuit de lunchroom in de bakkerij kunnen kijken en dus kunnen zien hoe een worstenbroodje gemaakt wordt, ook de nieuwe. Luc Houben: ,,We willen wat meer beleving. Daarom gaan we er ook workshops houden en scholieren uitnodigen om eens te komen kijken. We werken wat dat betreft al samen met enkele basisscholen. Zelfs een vrijgezellenfeestje als workshop behoort tot de mogelijkheden.” De openingsactie (bij elk worstenbroodje in de lunchroom een gratis vegetarisch worstenbroodje) duurt tot eind april.

