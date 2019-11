Deze bakkers maken het Lichaam van Christus nu glutenvrij

Koken & etenKerken lopen leeg. Maar de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel is nog altijd springlevend. Nu de bakkerij 175 jaar oud is, koopt vooral het buitenland nog hosties uit het Brabantse dorp. Volgens de trend wordt Christus nu ook glutenvrij gemaakt.

Veel kinderen weten niet eens meer wat het is: een hostie. Maar ik kan me de allereerste nog goed herinneren. Dat was rond de Eerste Heilige Communie in de jaren 60. Je moest je tong uitsteken en dan legde meneer pastoor er zo'n wit rond koekje op.



Nou ja, koekje? Het smaakte naar niks en het bleef erg plakken aan je gehemelte. Je moest met je tong behoorlijk friemelen om het ding daar weg te krijgen. Later kwamen die bruine, rechthoekige biscuitachtige hosties. Die smaakten beter.

De hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel maakt ze nog altijd. In zestien soorten en maten. En de productie is nog altijd imposant groot: er rollen veertig miljoen hosties per jaar van de band. Bedrijfsleider Rita de Werdt heeft al vele miljoenen hosties door haar handen laten gaan. Want ze werkt alweer een jaar of 44 bij de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel. Vroeger deels als administratieve kracht en deels in de productie, nu is ze al bijna dertig jaar bedrijfsleider.

Iets teveel prikkels

En wat voor een. Tijdens een rondleiding en een bezoek aan de bakkerij aan de Dir. van Beekstraat zie je vooral dat deze gouden kracht het hart op de juiste plek heeft voor alle cliënten van Kentalis die er werken. Ze stelt ze op hun gemak, omringt ze met warme, lieve aanmoedigingen, houdt ze uit de wind bij iets teveel prikkels en zorgt voor kleine cadeautjes met Sinterklaas en Kerstmis.

,,Het zijn er nu elf. In het verleden waren we groter en werkten we met 25 cliënten met een beperking. We noemen het tegenwoordig dagbesteding. Maar voor hen is het gewoon werk, hoor. We kijken vooral naar wat ze wél kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Iedereen draagt naar eigen kunnen een steentje bij. De een kan drie hostiepannen bedienen, de ander heeft de handen al vol aan eentje. Allemaal niet erg'', zegt ze liefdevol. ,,Iedereen is hier even belangrijk.''



De hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel kent een lange historie. De Zusters van de Choorstraat in Den Bosch begonnen er 175 jaar geleden mee. ,,Het was een bijverdienste in die tijd. In het Instituut voor Doven zat de bakkerij onder in de kelder. Later kwam ze op het terrein in een eigen gebouw waar werd gebakken. Hier in de Directeur van Beekstraat zaten de stans- en inpakafdeling. Dat hebben we nu bijeen gebracht. Op het terrein zit de technische dienst nu in de bakkerij.''

180 miljoen hosties

In hoogtijdagen werden er 180 miljoen hosties per jaar gemaakt in Gestel. ,,Toen leverden we nog aan heel veel Derdewereldlanden en missiegebieden. En natuurlijk ook heel veel in Nederland. Maar nu, in 2019, zijn het er veertig miljoen. Mensen gaan niet zo vaak meer naar de kerk.''

Quote Ik hoop vurig dat we dit kunnen blijven doen. Vooral voor onze cliënten Rita de Werdt ,,Rouwen en trouwen buiten de kerk? Daar komt ook geen hostie meer bij kijken. Maar met name Engeland en de VS zijn onze grote afnemers. We maken zestien formaten en soorten in wit en bruin. Grote voor de priesters die voorgangers zijn in de kerk, de kleinere voor de kerkgangers zelf.''

Bloem en water

Nederland heeft nog maar enkele hostiebakkerijen. De zusters clarissen in Megen werken met bakpannetjes. In Gestel hebben ze pannen, maar ook een grote, machinale bakmachine. Bloem en water zijn de enige ingrediënten voor het maken van een hostie. En dat gaat volgens regels van de Nationale Raad voor de Liturgie.



,,Er was op een gegeven moment vraag naar glutenvrije hosties. Dat heeft nog wel wat briefwisseling gekost met Rome. Die vond dat dit niet kon. Maar later hebben ze toch toestemming gegeven. Ze maken nu ongeveer drie procent van onze productie uit.‘’

Of de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel haar 200-jarig bestaan nog gaat aantikken? Rita de Werdt heeft geen glazen bol. ,,Toch hoop ik vurig dat we dit kunnen blijven doen. Vooral voor onze cliënten. Die voelen zich hier als volwaardig medewerker meetellen en gewaardeerd. Dat is voor hen goud waard. En ik geniet ervan als ik ze zie opleven als ze hier komen werken."