Deze bekende sauzen kun je gemakkelijk zelf klaarmaken (en een stuk gezonder)

VIDEOAan een saus uit de supermarkt kan best wat vet, zout en suiker toegevoegd zijn, waardoor deze minder gezond is. Als je het zelf doet weet je precies wat erin gaat, maar hoe maak je zelf makkelijk een lekkere saus?

,,Een goede saus kan een gerecht maken, een slechte saus kan het breken”, stelt Brenda Hoff, eigenaar van foodblog Brenda Kookt. ,,Het is zo belangrijk om een goede jus of saus te serveren, het liefst zo eentje waarbij je je bord wil aflikken. Ik vind het daarom altijd jammer dat restaurants niet standaard een lepeltje bij de gerechten uitserveren, want in menig restaurant wil ik de saus tot de laatste druppel geproefd hebben.”

,,Een saus kun je zo simpel of moeilijk maken als je wilt”, vervolgt Hoff. ,,Je moet rekening houden met de basis van de saus, de dikte of structuur en verschillende smaken en smaakmakers. Dat kan het best ingewikkeld maken, daarom worden sauzen vaak kant-en-klaar gekocht of wordt een instant-saus gebruikt waar je bijvoorbeeld alleen water aan toe hoeft te voegen.”



Toch is het volgens Hoff niet heel moeilijk om een saus zelf te maken. ,,Met een basis roux kom je al heel ver. Zo maak je in een mum van tijd bijvoorbeeld een lekkere champignon- of stroganoffsaus.” Hoe je een roux maakt, lees je in dit recept van eetschrijver Ronald Giphart (hij gebruikt het voor zijn nasischijven).

Volledig scherm Tomatensaus. © Getty Images

Franse klassieke saus en pureesaus

Sauzen kun je volgens Suzanne Jacobs, culinair expert bij het Voedingscentrum, indelen in twee groepen. ,,Je hebt de Franse klassieke sauzen, bijvoorbeeld een hollandaisesaus of een bechamelsaus. Die zijn over het algemeen vet, met boter als basis. Dan heb je nog een divers aanbod aan pureesauzen, die bestaan uit een puree van bijvoorbeeld noten, bonen, kruiden of groenten, bijvoorbeeld een tomatensaus.”

Tomatensaus

Een makkelijke tomatensaus is de marinara. ,,Een saus op basis van tomaat, knoflook, ui en Italiaanse kruiden”, legt Jacobs uit. ,,Snij de knoflook en ui lekker fijn en zet ze op een laag vuur, zodat ze glazig worden. Dan gaat er nog een blik gezeefde tomaat in. Voor de kruiden kun je kiezen uit gedroogde en verse kruiden.”

Pindasaus

Pindasaus is ook een pureesaus, uit Indonesië en de Filipijnen, op basis van gemalen pinda’s. ,,In Nederland gebruiken we pindakaas”, vertelt Jacobs. Een pindakaas die volledig uit pinda's bestaat bevat geen zout of suiker, dit maakt het gezonder. ,,Voeg een klein beetje ketjap toe aan een pannetje met ui, knoflook en sambal en doe dan de pindakaas in de pan. Je hoeft nu alleen nog maar halfvolle melk toe te voegen en te roeren. Als het een egale saus is, is hij klaar.”

,,Saus kan heerlijk zijn bij een gerecht zoals een simpel patatje, maar ook als onderdeel van een gerecht”, vindt ook Eva de Vries, eigenaar van foodblog Eef Kookt Zo. ,,Soms kan het juist voor de smaakbalans heerlijk zijn een goede saus ergens bij te serveren. Een fantastische combinatie vind ik bijvoorbeeld de pindasaus in gado gado. De groenten en pindasaus zijn beide afzonderlijk heerlijk, maar juist door de combinatie krijg je een heerlijk gerecht. Pindasaus is een heerlijke saus die je helemaal naar eigen smaak kunt maken. Hetzelfde geldt voor champignonsaus. Met een simpele roux en gebakken champignons maak je in een handomdraai een heerlijke saus.”

Meer tips van het Voedingscentrum vind je hier:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.