Deze bitterballen komen als beste uit de test

Het moge duidelijk zijn: een panel met ballenverstand. Hoe kijkt het aan tegen de airfryer- en ovenballen die in overtal zijn in de supermarkt? ,,Het risico zit hem vooral in de korst’’, vindt sterrenchef Gerrits. ,,Je krijgt vaak ballen die vanbuiten te taai of knalhard zijn.’’ ,,En de ragout zinkt soms naar beneden’’, vult Teepe aan. ,,In de frituur kunnen bitterballen namelijk rustig ronddobberen. Op de bakplaat liggen ze stil.’’



Toch zien onze bitterbalbewonderaars wel de voordelen van de frituurloze varianten. Gemakzucht vooral. Gerrits: ,,En je vrouw trapt je niet meer de tuin in omdat je hele huis naar ranzig vet ruikt.’’



Denk niet dat de airfryer- en ovenbitterballen voor de gezondheid veel winst opleveren, onderstreept Voss. ,,Voordat ze ingevroren hun verpakking ingaan, hebben ze in de fabriek gewoon een minuut of drie in de frituur gelegen. Je wordt hartstikke genaaid.’’



Het panel proeft blind zeven pakjes rundvleesbitterballen. Allereerst wordt de paneerlaag beoordeeld. Hoewel geen van de ballen na het leeg lepelen met instortingsgevaar kampt, zijn Jumbo en, in mindere mate, Albert Heijn te ver doorgeslagen met hun hufterproof harnas. Mora doet het een heel stuk beter: een dunne korst met een krokante crunch, maar zonder ragoutlekkage. Ook Van Dobben en Kwekkeboom scoren punten.