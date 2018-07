Deze bizarre crowdfundingsacties brachten toch geld in het laatje

Crowdfunding is enorm populair. Al gaan sommige ondernemers wel erg ver. Zelfs voor deze bizarre initiatieven is er online budget bij elkaar gesprokkeld.

Vleeszeep

Hoewel we al sinds mensenheugenis zeep maken van bloemen, bomen en bessen, dacht niemand er aan vleeszeep op de markt te brengen. Een gat in de markt, vonden vier vrienden uit Texas. Op Kickstarter gingen ze op zoek naar 1500 dollar.

Voor ze het wisten hadden ze zelfs 1905 dollar in handen en moesten ze hun ambitieuze plan waarmaken. Dat ging vlot. Na drie maanden experimenteren met spek en zeep vlogen de eerste stukken zeep de deur uit.

Het gat in de markt bleek spijtig genoeg wat kleiner dan gedacht. Vandaag, zeven jaar later, is de website van Meat Soap offline gehaald en er is geen spoor meer van het viertal. Voorlopig zullen we het dus moeten doen met 'vegetarische' zeep.

Gevraagd bedrag: 1500 dollar

Gekregen bedrag: 1950 dollar

Aardappelsla

Een crowdfundingproject kan ook bescheiden zijn. Zo vroeg de Amerikaanse Zach Danger Brown via Kickstarter 10 dollar om aardappelsla mee te maken, simpelweg omdat hij zin had in de zomerse salade.

Het internet kon zijn verzoek waarderen en begon de actie vrijgevig te sponsoren. Zijn 10 dollar groeide in een week tijd uit tot 3000 dollar en de teller bleef doortikken. Meer dan genoeg geld dus om er een groot aardappelfeest mee te organiseren. Hij nodigde het volledige internet uit om samen van de geneugten van de aardappel te genieten.

Toen het feest zich in september 2014 aandiende, had zijn uit de hand gelopen grap bijna 55.500 dollar in het laatje gebracht. Daarvan gaf hij een groot deel aan het goede doel. De rest investeerde hij in het lekkere volksfeest.

Twee jaar geleden gaf Brown zelfs zijn eigen kookboek uit. Volledig gevuld met recepten voor - je raadt het al - aardappelsalade.