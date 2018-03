Deze boter smeert het lekkerst op je paasbrood

De eerste conclusie ontvouwt zich al in de supermarkt: het is in het schap niet duidelijk waar de margarine eindigt en de boter begint. We treffen tal van kuipjes die van roomboter reppen, maar ook voor een (groot) deel uit plantaardige oliën blijken te bestaan.



Wat wil je ook in een land waar het nog altijd niet botert tussen het margarine en roomboterkamp. Het was de Fransman Hippolyte Mège-Mouriès die in 1869 - na een noodkreet van Napoleon - een alternatief in elkaar draaide voor de rap slinkende boterberg. Waar de Fransen echter hun neus ophaalden voor de 'nepboter', werd Nederland zuivelland opmerkelijk genoeg wereldkampioen margarine eten.



Zo'n negen op de tien Nederlanders geven nog altijd hun voorkeur aan een potje plantaardig vet. De smaak kan misschien niet tippen aan het echte werk. Maar wat goedkoop is, wordt hier groot. Bovendien zijn we decennia overspoeld met tv-spotjes en tijdschriftadvertenties over de vermeende gezondheidsvoordelen van margarine. Een debat over verzadigde, onverzadigde en transvetten waarover wetenschappers het nog altijd niet eens kunnen worden.