Deze brouwer stopt naalden in je bier

Bij bierbrouwer Lowlander hopen ze dat veel mensen een blauwspar of een douglas hebben versierd met lichtjes deze kerst. Want die smaken het best in hun bier.

Annemieke de Been bezweert dat het geen grap is. Haar brouwerij zamelt binnenkort kerstbomen in om daarmee bier te maken. ,,Het idee ontstond bij een vrijdagmiddagborrel. We hadden voor bier naalden ingekocht, maar we vroegen ons af wat er gebeurt met de kerstbomen die op straat belanden.’’



De meeste van die bomen komen in de shredder, ontdekte de botanische brouwerij, terwijl de naalden van de kerstbomen zeer geschikt zijn om bier extra smaak te geven.



,,We hebben 600 kilo nodig, we hebben uitgerekend dat we 4,5 kilo per meter boom kunnen oogsten.’’ Behalve natuurlijk als de boom al te veel naalden heeft verloren tijdens de kerst.



Acclimatiseren

Wie zijn boom ter beschikking van de brouwerij wil stellen, kan deze aanmeldden via de site van Lowlander Beer. De brouwerij haalt de bomen vanaf 2 januari in heel Nederland op.



,,Die hebben een tijd binnen gestaan dus ze moeten daarna acclimatiseren’’, zegt De Been. ,,Dan is het tijd om de naalden te plukken, te vriesdrogen of op alcohol te zetten om zoveel mogelijk smaak te vangen.’’

Volledig scherm © Lowlander

Is het wel veilig om naalden te consumeren? ,,Dat is uiteraard onze grootste zorg: dat de voedselveiligheid in orde is.’’ De brouwers sluiten bomen die geïmpregneerd zijn tegen brand - dat gebeurt in de horeca - uit. De Been: ,,En bomen met sneeuw uit een spuitbus op de takken ook.’’

Tweede leven

Volledig scherm © Lowlander Waarschijnlijk krijgen de stam en de takken ook nog een tweede leven. Met de takken kun je producten roken en je kunt servies maken van het hout. Mochten er naalden overblijven, dan kunnen kaas- en patémakers die gebruiken voor smaakexperimenten.



De donateurs van de kerstbomen krijgen allemaal een flesje Winter IPA. Daar moeten de gulle gevers nog wel even op wachten. Pas in augustus gaan de naalden de brouwketel in. In oktober komen de meeste brouwers met hun bokbier. Dan kunnen avontuurlijke bierdrinkers het naaldbier proeven. ,,We willen ook een bruisend bier gaan maken: champagnegist.’’