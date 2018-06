Deze cateraars bepalen hoe u luncht

Koken & etenEen boterham met kaas. Een salade. Kroketten. Vis op vrijdag. Cateringbedrijven bepalen grotendeels wat Nederland in de lunchpauze eet, of ze nou bij een bedrijf werken of bij de overheid. Dit zijn de tien grootste van de lijst die Misset Horeca samenstelde.

1 Albron is de grootste cateraar van Nederland met 262 miljoen euro omzet. Volgens het bedrijf is individualisatie van aan aanbod steeds belangrijker: wat wil iemand eten en drinken en hoe kan de cateraar dat gezonder, lekkerder, duurzamer en betaalbaar maken? Afgelopen jaar nam de foodgigant de concurrent Facilicom/Prorest over.

2 Sodexo heeft een grotere omzet dan de nummer 1, toch zet Misset Horeca de onderneming een plekje daaronder. Dat komt omdat die omzet (377 miljoen euro) niet alleen wordt gemaakt met voeding, maar ook met beveiliging en huisvesting.

3 Eurest is onderdeel van Compass Group. Met een omzet van 225 miljoen euro belandt het bedrijf in de top. De cateraar vindt dat het 'culinaire creativiteit' inzet bij het verzorgen van maaltijden bij bedrijfsrestaurants, hogescholen, universiteiten, overheidsinstellingen en horecagelegenheden. Nieuw: de saladecoach die werknemers helpt om gezonder te eten.

4 Vermaat (207 miljoen euro) mengt horeca, catering en ondernemerschap, zoals in het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam. Het restaurant is gemaakt van materialen die al een leven achter de rug hebben. In de keuken is het gebruik van elektriciteit minimaal. Afgelopen jaar was er veel aandacht voor training en opleiding van personeel.

5 RAI Catering is met 125 miljoen euro een grote jongen. Niet zo gek, want RAI Amsterdam is het grootste beurscomplex van ons land. De meeste gasten zijn bezoekers van beurzen, maar met de opening van de Noord/Zuidlijn stappen dagelijks 20.000 passagiers over voor de deur. Met aantrekkelijke horeca wil RAI ook deze passanten verleiden tot een bezoekje.

6 Hutten Catering heeft voedselverspilling hoog op de agenda staan en topman Bob Hutten was in Silicon Valley op bezoek bij Microsoft en Google om die bedrijven aan te spreken over dat thema. Hutten geeft afgelopen jaar een rapportcijfer 8. De omzet kwam uit op 78,5 miljoen euro. Het bedrijf hoeft niet de grootste te worden, maar wil wel relevant zijn, zegt Hutten.

7 Paresto (70 miljoen euro) voorziet op ruim 70 militaire locaties 'onze jongens en meisjes' van Defensie van maaltijden. Defensie kampte lang met een krap budget, maar inmiddels zijn de grootste problemen volgens directeur Uittenbogaard opgelost. Dipje: er moesten twee bedrijfsrestaurants dicht wegens 'problemen'.

8 Vitam (56,2 miljoen euro) profileert zich graag als meest vitale cateraar van het land. De nieuwe missie is mensen verleiden om te kiezen voor een verantwoorde en vitale levensstijl. Daar past ook bij: meer bewegen. Dé trend volgens deze cateraar: circulair ondernemen.

9 Appèl had afgelopen jaar een omzet van 55,6 miljoen euro en louter positief nieuws. Zo is de bouw begonnen van het 'belevingscentrum' aan de A2 bij Den Bosch dat binnenkort opengaat en werd in het Erasmus MC in Rotterdam een eigen concept geopend. Een van de middelen om het bedrijf duurzamer te maken, is het vervangen van proteïne uit vlees met proteïne uit plantaardige producten.

10 Koninklijke Van den Boer Groep is actief in binnen- en buitenland en behaalde vorig jaar een omzet van 55 miljoen euro. In eigen land kenmerkt de service zich door prestigieuze evenementen op fraaie locaties van Maison van den Boer). Dit bedrijfsonderdeel verzorgde ook de jaarlijkse meeting in Davos van het World Economic Forum.