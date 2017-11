Deze chocolade trends zijn de droom van iedere chocoholic

Ferrero Rocher staat bekend om de heerlijke hazelnootvulling en krokante buitenlaag. Nu krijgt het chocolaatje zijn eigen pop-up bar in Londen. Je krijgt verschillende desserts voorgeschoteld waarmee je laag voor laag door de Ferrero Rocher gaat. De pop-up bar is open voor twee weken en het is zeker een bezoekje naar Londen waard!

Sorvete de Avelã com #FerreroRocher, a sobremesa perfeita para um jantar especial com amigos. A receita está em nosso Facebook. #FerreroRocherBr #sorvete #avelã #receita #sobremesa Een foto die is geplaatst door Ferrero Rocher Br (@ferrerorocherbr) op 2 Feb 2017 om 11:00 PST

Nutella opent op 20 december een eigen winkel in Amsterdam waar je gratis koekjes kunt bakken. Het is voor het eerst dat Nutella een winkel opent in Nederland. Nutella biedt met de Christmas Bakery de gelegenheid om met elkaar in een stijlvolle, inspirerende en gezellige omgeving kerstkoekjes te bakken, als leuke activiteit met familie en vrienden tijdens de kerstvakantie. Inschrijven voor het bakken kan via de Facebookpagina van Nutella Christmas Bakery.

Volledig scherm © Nutella

We kennen Tony’s Chocolonely natuurlijk allemaal van de opvallende smaakcombinaties. Speciaal voor Sinterklaas lanceerde Tony’s de chocoladeletter in 2016. Ook dit jaar liggen de letters weer in de schappen. Je hoeft tijdens de feestdagen dus geen afstand te doen van je favoriete chocolademerk.