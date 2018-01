Deze cocktails zijn hemels voor iedere koffie-verslaafde

Es­pres­so mar­ti­ni

Bereiding:

- Doe de suiker met het water in een steelpan en verwarm tot de suiker is opgelost. Schenk het suikerwater met de koffie, jenever, Kahlúa en per persoon 5 ijsblokjes in het potje of in een cocktailshaker.

- Sluit en schud 20 sec. Draai met het laatste ijsblokje rondjes in het martiniglas, zodat dit koud wordt. Schenk de espresso martini door een bolzeef, dus zonder de ijsblokjes, in het glas.

Tip: Maak je dit drankje voor meerdere personen? Gebruik dan een grotere af te sluiten pot of een cocktailshaker.